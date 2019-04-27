2019-04-27T11:40:43+03:00
Общество

Калининградские байкеры вместе с губернатором почтили память советских солдат

Состоялся традиционный марш мотоциклистов в польский город Бранево, где находится крупнейшее в Европе захоронение наших героев
Игорь ОРЕХОВ
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Из Калининграда колонна мотоциклистов направилась в Бранево.Из Калининграда колонна мотоциклистов направилась в Бранево.Фото: Правительство Калининградской области
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Сегодня, 27 апреля в польском городе Бранево состоялся традиционный марш памяти к братской могиле советских солдат.

Однако началось мероприятие еще в Калининграде - у мемориала 1200 гвардейцам. В церемонии приняли участие губернатор Антон Алиханов, ветераны Великой Отечественной войны, представители байкерских клубов, общественности. Участники акции минутой молчания почтили память героев, павших в боях, возложив цветы к Вечному огню.

Затем, как сообщает пресс-служба регионального правительства, Антон Алиханов и колонна мотоциклистов отправились в Бранево, где находится крупнейшее в Европе захоронение советских воинов. Каждый год в преддверии Дня Победы эта патриотическая акция проходит по инициативе Союза мотоциклистов Калининградской области. В этом году в составе нашей делегации насчитывается около 450 участников, из которых более 150 - байкеры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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