Калининградец поселил у себя сразу семь иностранцев

СЕГОДНЯ 12:11 2019-04-27T12:12:57+03:00

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В Калининграде полиция выявила факт фиктивной постановки на учет иностранных граждан. Как установили сотрудники отдела по вопросам миграции территориального органа внутренних дел, 24-летний горожанин поселил у себя на улице Восточной аж целых семь гостей региона. Тоже, как можно догадаться, прибывших не с западного направления. Вот только в реальности никого из них бдительные соседи парня так и не увидели. Что в дальнейшем и подтвердили дознавателям отдела МВД РФ по Московскому району.

В отношении чересчур гостеприимного калининградца возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU