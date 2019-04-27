Калининградец поселил у себя сразу семь иностранцев
Правда, в реальности соседи гостеприимного горожанина никого из гостей региона так и не увидели
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В Калининграде полиция выявила факт фиктивной постановки на учет иностранных граждан. Как установили сотрудники отдела по вопросам миграции территориального органа внутренних дел, 24-летний горожанин поселил у себя на улице Восточной аж целых семь гостей региона. Тоже, как можно догадаться, прибывших не с западного направления. Вот только в реальности никого из них бдительные соседи парня так и не увидели. Что в дальнейшем и подтвердили дознавателям отдела МВД РФ по Московскому району.
В отношении чересчур гостеприимного калининградца возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU