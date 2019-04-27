2019-04-27T12:12:57+03:00
Происшествия

Калининградец поселил у себя сразу семь иностранцев

Правда, в реальности соседи гостеприимного горожанина никого из гостей региона так и не увидели
Игорь ОРЕХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Калининграде полиция выявила факт фиктивной постановки на учет иностранных граждан. Как установили сотрудники отдела по вопросам миграции территориального органа внутренних дел, 24-летний горожанин поселил у себя на улице Восточной аж целых семь гостей региона. Тоже, как можно догадаться, прибывших не с западного направления. Вот только в реальности никого из них бдительные соседи парня так и не увидели. Что в дальнейшем и подтвердили дознавателям отдела МВД РФ по Московскому району.

В отношении чересчур гостеприимного калининградца возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24