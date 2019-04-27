С начала года радары выявили на калининградских дорогах 143 тысячи нарушений

СЕГОДНЯ 12:28 2019-04-27T12:28:52+03:00

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В Калининградской области нет принадлежащих частным лицам или коммерческим организациям комплексов автоматической видеофиксации нарушений Правил дорожного движения. Об этом ответственно заявил исполняющий обязанности директора учреждения «Безопасный город» Денис Стаскевич. По его словам, все 43 стационарных комплекса и еще 18 передвижных, которые ежедневно выставляются на областных трассах, состоят на балансе ГКУ.

- Места установки передвижных комплексов фотовидеофиксации утверждены начальником областной Госавтоинспекции, - добавил Стаскевич. - Каждая «тренога» оснащена gps-трекером, что позволяет контролировать фактические места расстановки оборудования. Радары работают полностью автономно. Информация, полученная с помощью комплексов, передается в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений ГИБДД. Все поступления от оплаты штрафов в полном объеме зачисляются в бюджет региона.

С начала года на калининградских автотрассах с помощью радаров было зафиксировано 143 тысячи административных правонарушений ПДД.

ИСТОЧНИК KP.RU