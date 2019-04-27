В Калининграде «Мерседес» сбил пьяного пенсионера

СЕГОДНЯ 13:24 2019-04-27T13:25:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Около полудня 26 апреля на Гвардейском проспекте в Калининграде следовал автомобиль марки «Мерседес», которым управляла 32-летняя женщина. Автоледи, видимо, просто не успела отреагировать, когда слева на проезжей части вдруг возник человек, и совершила наезд на него.

Уже потом выяснилось: 65-летний калининградец решил пересечь улицу, но почему-то не воспользовался для этого пешеходным переходом. Возможно, причина такого поступка в том, что, как сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ, пенсионер находился в состоянии опьянения.

В результате ДТП пешеход получил травмы и был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU