В Калининграде «Мерседес» сбил пьяного пенсионера
Мужчина решил пересечь улицу вне пешеходного перехода
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Около полудня 26 апреля на Гвардейском проспекте в Калининграде следовал автомобиль марки «Мерседес», которым управляла 32-летняя женщина. Автоледи, видимо, просто не успела отреагировать, когда слева на проезжей части вдруг возник человек, и совершила наезд на него.
Уже потом выяснилось: 65-летний калининградец решил пересечь улицу, но почему-то не воспользовался для этого пешеходным переходом. Возможно, причина такого поступка в том, что, как сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ, пенсионер находился в состоянии опьянения.
В результате ДТП пешеход получил травмы и был госпитализирован.
ИСТОЧНИК KP.RU