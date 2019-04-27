Под Калининградом поймали браконьера с «пауком»

СЕГОДНЯ 14:59 2019-04-27T14:59:58+03:00

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Прекрасно зная о том, что с наступлением весеннего тепла не только пробуждается природа, но и активизируются браконьеры, участковыми уполномоченные отделения полиции по Полесскому району предприняли профилактический рейд по точкам, где обычно и происходит незаконная добыча водных биоресурсов. И в сети полицейских (пардон за каламбур) угодил 40-летний житель Гвардейского района. Мужик тайком прочесывал места речки Немонин, в которых нереститься рыба и тягал ее при помощи запрещенной подъемной сетью – так называемым «пауком».

Ну, что… Стражи порядка изъяли варварское орудие лова вместе с уже накопившейся к тому моменту добычей. А в отношении гвардейца (к слову, ранее уже судимого) возбудили уголовное дело по статье УК РФ, санкции которой предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU