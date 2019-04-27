Контрабандисту из поезда «Калининград – Москва» грозят пять лет «зоны»

СЕГОДНЯ 15:36 2019-04-27T15:36:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне Дня Победы в Нестеровском районном суде приступят к рассмотрению уголовного дела, возбужденного в отношении начальника почтового вагона пассажирского поезда «Калининград – Москва».

Осенью прошлого года, решив обеспечить себе прибавку к жалованью с помощью контрабанды, предприимчивый железнодорожник спрятал в служебной кладовке ровно 9 920 пачек сигарет различных наименований. Стоимость всей партии эксперты оценили в 336 296 рублей. Возможно, злоумышленник надеялся, что контрабандное курево затеряется среди массы постовых отправлений. Однако таможенники оказались зоркими и принципиальными. Обнаружив незадекларированный груз, изъяли его полностью, а материалы в отношении его владельца передали по инстанциям.

В результате действия почтовика следствие ожидаемо квалифицировало по части 1 статьи 200.2 Уголовного кодекса РФ – «Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭс табачных изделий в крупном размере». В случае признания подсудимого виновным у суда будет большой выбор наказаний: начиная со штрафа в размере от 300 тысяч до одного миллиона рублей и принудительных работ на срок до пяти лет, до лишения свободы на тот же срок.

ИСТОЧНИК KP.RU