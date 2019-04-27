В Калининграде прогремел первый весенний гром и хлынул ливень

СЕГОДНЯ 16:50 2019-04-27T16:56:03+03:00

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Первая весенняя гроза грянула над Калининградом ровно в 13:40 по местному времени. Вслед за раскатами грома очень быстро пошел и дождь, на улице резко похолодало.

Нужно, заметить, синоптики предсказывали подобнее развитие событий. По прогнозам метеорологов, уже к вечеру субботы температура воздуха понизиться до 10-12 градусов. По ночам столбики термометров и вовсе не поднимутся выше +3..+4 по Цельсию. Такая же погода ожидает калининградцев и в праздник Пасхи.

Наступившее похолодание окажется более затяжным, чем хотелось бы. На протяжении всех майских праздников больше чем +15..+16 градусов ожидать не стоит. Сохраняется и высокая вероятность осадков, причем иногда привычные нам дожди будут переходить в настоящие ливни.

ИСТОЧНИК KP.RU