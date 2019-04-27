Калининградские гимнастки собрали богатый урожай медалей

СЕГОДНЯ 18:32 2019-04-27T18:32:36+03:00

Судя по всему, у калининградской художественной гимнастики большое будущее. Фото: мэрия Калининграда

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Для юных гимнасток из Калининграда апрель выдался урожайным на медали. Например, воспитанницы Школы олимпийского резерва №2 на всероссийских соревнованиях «Кубок заслуженного тренера РСФСР Лебедевой» заняли призовые места в своих возрастных категориях.

Как сообщает пресс-службе горадминистрации, участие в этих состязаниях приняли 730 спортсменок в возрасте от 5 до 18 лет из 25 субъектов РФ. Калининградка Снежана Черкасова 2012 г. р. стала первой в своей возрастной категории, Ксения Карасева (2010 г. р.) заняла второе место, а Яна Демина (2009 г. р.) взяла «бронзу».

Успех нашим землячкам сопутствовал и Белгороде, где прошли соревнования на призы заслуженного работника физической культуры Российской Федерации Риммы Фроловой. Софья Фоменко, Катерина Куприянова, Милана Коновалова, Анастасия Кириллова, Алина Тихонова, Арина Тихонова заняли 2 место в групповых упражнениях по программе кандидатов в мастера спорта.

Гимнастки МБУ СШОР № 2 приняли участие и в чемпионате Каунаса, где победили Яна Вострейко (2009 г. р.), Алина Карбовец (2008 г. р.) и Екатерина Брыкалина (2007 г. р.), а Алина Ефрим (2008 г. р.) стала второй.

На прошедшем в Москве традиционном турнире по художественной гимнастике «Катюша». команда в составе: Вероника Акопянц, Виктория Баласанян, Мария Короткова, Майя Маркелова, Ева Легенькая и Кира Соколюк (все - 2006 гг. р.) заняла второе место по программе КМС.

В открытом турнире «Грация Teenager Cup», который также проходил в Москве, Эвелина Черныш (2008 г. р.) была первой, Элина Кандалова (2007 г. р.), Александра Самбулова (2009 г. р.), а также команда групповых упражнений 2010-2009 гг. р. в составе: Маргарита Шелякова, Ксения Салтыкова, Селезнева Полина, Варвара Капитонова, Светлана Рыбина – вторыми, а на третьем месте оказались Дарья Коваль (2009 г. р.), Лиана Валатичева (2012 г. р.) и команда групповых упражнений 2011-2012 гг. р.: Екатерина Вахтлер, Елизавета Корепанова, Луиза Музыченко, Лиана Валатичева, Мария Узун.

ИСТОЧНИК KP.RU