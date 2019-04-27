В Калининградской области без вести пропал пенсионер
Калининградские волонтеры приступили к поискам 69-летнего жителя Гвардейского района. Как сообщили в «Центре поиска пропавших людей – Калининград», Владимир Клоков покинул свой дом в поселке Комсомольское еще 24 апреля. И до сих пор не вернулся. Известно, что мужчина страдает деменцией, а значит, плохо ориентируется в окружающем пространстве.
Приметы Владимира Клокова: рост около 170 сантиметров, волосы седые, глаза карие, телосложение худощавое. Особые приметы: шрам от аппендицита, шрам под левым коленом, шаркающая походка. Был одет в темно-зеленую кофту, черные спортивные штаны, черные галоши и кепку с козырьком.
Всех располагающих информацией о местонахождении пенсионера, промят обращаться в полицию по телефонам: 02, 102, 112; или в общественную организацию «Центр поиска пропавших людей – Калининград»: +7 (962) 263-06-26, +7 (911) 482-50-88, 508-038.
ИСТОЧНИК KP.RU