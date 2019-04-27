В Калининградской области без вести пропал пенсионер

СЕГОДНЯ 18:44 2019-04-27T18:44:58+03:00

Всех, кто знает о местонахождении этого человека, просят срочно обратиться в полицию или к волонтерам. Фото: Предоставлено волонтерами

Три дня назад житель Гвардейского района ушел из дома, и с тех пор местонахождение мужчины не известно

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Калининградские волонтеры приступили к поискам 69-летнего жителя Гвардейского района. Как сообщили в «Центре поиска пропавших людей – Калининград», Владимир Клоков покинул свой дом в поселке Комсомольское еще 24 апреля. И до сих пор не вернулся. Известно, что мужчина страдает деменцией, а значит, плохо ориентируется в окружающем пространстве.

Приметы Владимира Клокова: рост около 170 сантиметров, волосы седые, глаза карие, телосложение худощавое. Особые приметы: шрам от аппендицита, шрам под левым коленом, шаркающая походка. Был одет в темно-зеленую кофту, черные спортивные штаны, черные галоши и кепку с козырьком.

Всех располагающих информацией о местонахождении пенсионера, промят обращаться в полицию по телефонам: 02, 102, 112; или в общественную организацию «Центр поиска пропавших людей – Калининград»: +7 (962) 263-06-26, +7 (911) 482-50-88, 508-038.

ИСТОЧНИК KP.RU