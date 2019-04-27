Концерт украинской певицы Светланы Лободы в Калининграде - под угрозой срыва

СЕГОДНЯ 19:31 2019-04-27T19:35:14+03:00

Организатор тура поп-звезды по Прибалтике сразу после приезда в Латвию бесследно исчез со всеми деньгами

Изменить размер текста: A A

Популярная украинская певица Светлана Лобода сообщила в Ютубе о том, что вынуждена прервать свой концертный тур по Прибалтике.

Причина в том, что организатор гастролей вскоре после прибытия Лободы и ее команды в Латвию исчез в неизвестном направлении, прихвати с собой все деньги. Тем не менее, певица решила продолжать выступления, и в Риге и Таллине пела, как сама утверждает, «практически бесплатно». Однако в Вильнюсе ей отказались предоставить площадку и необходимое техническое оборудование, в связи с чем концерты здесь и в Клайпеде все-таки пришлось отменить.

«Концерт в Калининграде мы всеми силами попытаемся сохранить!» - пообещала Лобода. В нашем городе она должна была выступать в воскресенье, 28 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU