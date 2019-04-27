2019-04-27T19:35:14+03:00
Звезды

Концерт украинской певицы Светланы Лободы в Калининграде - под угрозой срыва

Организатор тура поп-звезды по Прибалтике сразу после приезда в Латвию бесследно исчез со всеми деньгами
Игорь ОРЕХОВ
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Светлана Лобода уверяет, что для калининградцев готова спеть и бесплатно.Светлана Лобода уверяет, что для калининградцев готова спеть и бесплатно.Фото: YouTube
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Популярная украинская певица Светлана Лобода сообщила в Ютубе о том, что вынуждена прервать свой концертный тур по Прибалтике.

Причина в том, что организатор гастролей вскоре после прибытия Лободы и ее команды в Латвию исчез в неизвестном направлении, прихвати с собой все деньги. Тем не менее, певица решила продолжать выступления, и в Риге и Таллине пела, как сама утверждает, «практически бесплатно». Однако в Вильнюсе ей отказались предоставить площадку и необходимое техническое оборудование, в связи с чем концерты здесь и в Клайпеде все-таки пришлось отменить.

«Концерт в Калининграде мы всеми силами попытаемся сохранить!» - пообещала Лобода. В нашем городе она должна была выступать в воскресенье, 28 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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