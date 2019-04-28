2019-04-28T11:21:57+03:00
Звезды

Анимация и встреча с режиссером: Что ждет гостей фестиваля «Край света. Запад» в это воскресенье

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининграде в самом разгаре фестиваль «Край света. Запад». Зрителей по-прежнему приглашают в Калининградский драмтеатр на бесплатные показы фильмов и мультиков.

Для вас две конкурсные программы: детская и экспериментальная, внеконкурсная, анимация. Организаторы готовят также несколько творческих встреч с актерами и создателями кино.

Фестиваль продлится до 3 мая.

Что посмотреть в воскресенье 28 апреля:

11:00. Короткометражные мультфильмы для дошкольников «Жил-был дом», 0+;

12:00. «Знаешь мама, где я был?» (Россия), 12+;

13:30. «Тим Талер, или Проданный смех» (Германия), 12+;

15:30. «Любители» (Швеция), 12+. Встреча в формате «Вопрос-ответ» c актрисой Захраа Аль Дуджайли;

18:30. «Соблазнитель» (Иран, Дания), 18+;

21:00. «В поисках Евы» (Германия), 18+. Встреча в формате «Вопрос-ответ» c режиссером Пиа Хелленталь.

Полная программа тут и на сайте фестиваля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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