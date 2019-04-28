Анимация и встреча с режиссером: Что ждет гостей фестиваля «Край света. Запад» в это воскресенье
В Калининграде в самом разгаре фестиваль «Край света. Запад». Зрителей по-прежнему приглашают в Калининградский драмтеатр на бесплатные показы фильмов и мультиков.
Для вас две конкурсные программы: детская и экспериментальная, внеконкурсная, анимация. Организаторы готовят также несколько творческих встреч с актерами и создателями кино.
Фестиваль продлится до 3 мая.
Что посмотреть в воскресенье 28 апреля:
11:00. Короткометражные мультфильмы для дошкольников «Жил-был дом», 0+;
12:00. «Знаешь мама, где я был?» (Россия), 12+;
13:30. «Тим Талер, или Проданный смех» (Германия), 12+;
15:30. «Любители» (Швеция), 12+. Встреча в формате «Вопрос-ответ» c актрисой Захраа Аль Дуджайли;
18:30. «Соблазнитель» (Иран, Дания), 18+;
21:00. «В поисках Евы» (Германия), 18+. Встреча в формате «Вопрос-ответ» c режиссером Пиа Хелленталь.
Полная программа тут и на сайте фестиваля.
ИСТОЧНИК KP.RU