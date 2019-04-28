В поселке Васильково ночью сгорели баня и дом
.Фото: Александр КАТЕРУША
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В ночь на воскресенье 28 апреля пожарные по тревоге выезжали в поселок Васильково под Калининградом. В 01:43 поступило сообщение о пожаре.
Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, на одной из поселковых улиц выгорела одноэтажная баня. У рядом стоящего деревянного дома обгорела стена на площади 30 квадратных метров.
Обошлось без пострадавших нет.
В ликвидации пожара участвовали расчеты двух пожарно-спасательных частей и пожарная команда Балтфлота.
ИСТОЧНИК KP.RU