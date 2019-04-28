В районе Люблино ночью разбился внедорожник, погиб водитель
ДТП случилось в ночь на воскресенье 28 апреля на 19-м километре автодороги «Калининград -Светлый».
По предварительной информации водитель иномарки «Ssang Yong» не справился с управлением и на полном ходу врезался в дерево. Авария случилась в 04:10.
Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, в результате ДТП пострадал человек.
По словам очевидцев, погиб мужчина.
"Водитель погиб на месте. Документов при пострадавшем не обнаружено", - говорится в группе "Сообщество автомобилистов Калининград и области".
Официального подтверждения этой информации пока нет.
Для ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия привлекались спасатели из Калининграда в составе 6 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU