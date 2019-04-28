2019-04-28T12:02:46+03:00
Происшествия

В районе Люблино ночью разбился внедорожник, погиб водитель

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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ДТП случилось в ночь на воскресенье 28 апреля на 19-м километре автодороги «Калининград -Светлый».

По предварительной информации водитель иномарки «Ssang Yong» не справился с управлением и на полном ходу врезался в дерево. Авария случилась в 04:10.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, в результате ДТП пострадал человек.

По словам очевидцев, погиб мужчина.

"Водитель погиб на месте. Документов при пострадавшем не обнаружено", - говорится в группе "Сообщество автомобилистов Калининград и области".

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Для ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия привлекались спасатели из Калининграда в составе 6 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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