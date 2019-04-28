В Калининграде объявили в розыск 13-летнего подростка

СЕГОДНЯ 12:10 2019-04-28T12:13:08+03:00

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В Калининградской области полиция объявила в розыск 13-летнего подростка. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД России, Данила Дмитриев в субботу 27 апреля ушел из социального приюта на ул. Тургенева. На вид 14 лет, короткие темные волосы. Мальчик худощавого телосложения, рост 170 см.

Был одет в зеленую толстовку с капюшоном, черные джинсы и темные кроссовки.

Если у вас есть информация о том, где может находиться подросток, просьба сообщить в ОМВД России по Ленинградскому району по телефонам: 8 (4012) 552-506, 8 (4012) 554-502 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU