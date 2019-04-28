Четыре школьника из Калининграда стали призерами олимпиады по немецкому языку

СЕГОДНЯ 12:25 2019-04-28T12:25:22+03:00

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Церемония закрытия заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку прошла в Московском государственном лингвистическом университете. Как сообщает пресс-служба областного правительства, победителями стали 14 финалистов.

Дипломы призера получили 73 участника, в том числе и представительницы нашего региона – Анастасия Майлычко (9 класс, ШИЛИ), Ксения Северина (9 класс, школа №12), Мария Гнаянова (10 класс, школа №13), Елена Луганская (10 класс, ШИЛИ).

Отметим, в олимпиаде, которая завершилась в Москве 26 апреля, участвовал 191 школьник из 61 региона России.

Калининградскую область представляли 6 школьников.

ИСТОЧНИК KP.RU