2019-04-28T12:47:16+03:00
Звезды

Актер Владимир Машков рассказал о том, как собирал янтарь на берегу Балтийского моря

Александр КАТЕРУША
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Владимир Машков в Калининграде.Владимир Машков в Калининграде.Фото: Александр КАТЕРУША
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Худрук Театра и Школы Олега Табакова, народный артист России Владимир Машков приехал в Калининград, чтобы найти талантливых детей-актеров. Журналистам он успел рассказать не только о необходимости с детства развивать артистический склад характера, но и о том, как он собирал янтарь на берегу Балтики в перерывах между съемками сериала «Налет».

- Я ловил янтарь. Это очень интересно. Помню, мы снимали в Калининграде два года назад, была буря большая. По телевизору это показывали – вышли люди прям с лопатами на берег, - рассказывает Владимир Машков. - Я и сам видел как-то на берегу фиолетовое свечение. А я не знал, что янтарь светится в ультрафиолете. И мне дали фонарь этот. И вот, среди этой темноты раз – голубое свечение! И я нашел кусочек.

28 апреля в Калининградском историко-художественном музее проходят прослушивания, участниками могут стать дети, завершающие обучение в 9 классе общеобразовательной школы в 2019 году.

В Калининграде на прослушивание заявились уже 27 человек. Места пока есть.

Обучение в Школе бесплатное.

Знаменитая школа Олега Табакова многие годы перемещается по городам России и ищет молодых талантливых ребят. Потому что не все могут приехать в Москву на прослушивания. И вот, приемная комиссия, которую возглавил худрук Театра и Школы Олега Табакова, народный артист России Владимир Машков, приехала в Калининград.

ИСТОЧНИК KP.RU

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