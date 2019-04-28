В поселке под Гусевом мужчина украл у соседа унитаз
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Инцидент случился в поселке Кубановка под Гусевом. Местный житель написал заявление в полицию после того, как его обокрали.
Мужчина рассказал, что из его дачного домика пропали две керамические раковины, унитаз и насос отопления.
Пресс-служба УМВД России по Калининградской области сообщает – было установлено, что неизвестный проник в жилище через окно.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан 48-летний сосед. Унитаза и прочего похищенного имущества при нем не оказалось. Где добро – предстоит выяснить полицейским.
Возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU