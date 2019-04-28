В поселке под Гусевом мужчина украл у соседа унитаз

СЕГОДНЯ 13:17 2019-04-28T13:17:55+03:00

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Инцидент случился в поселке Кубановка под Гусевом. Местный житель написал заявление в полицию после того, как его обокрали.

Мужчина рассказал, что из его дачного домика пропали две керамические раковины, унитаз и насос отопления.

Пресс-служба УМВД России по Калининградской области сообщает – было установлено, что неизвестный проник в жилище через окно.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан 48-летний сосед. Унитаза и прочего похищенного имущества при нем не оказалось. Где добро – предстоит выяснить полицейским.

Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU