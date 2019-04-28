13-летний подросток, которого искала полиция Калининграда, был в гостях у друга

СЕГОДНЯ 15:17 2019-04-28T15:17:35+03:00

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В Калининграде разыскали 13-летнего подростка, который в субботу 27 апреля ушел из социального приюта на улице Тургенева. По данным пресс-службы регионального УМВД России, школьника нашли в воскресенье, 28 апреля.

Подросток был в гостях у друга на улице Тобольской.

- Местонахождение подростка установили полицейские из отдела по Ленинградскому району Калининграда. Противоправных действий в отношении несовершеннолетнего не совершалось, - сказала руководитель пресс-службы областного УМВД Светлана Поставничая.

Инспекторы ПДН провели беседу с мальчиком.

ИСТОЧНИК KP.RU