В Калининграде ищут массовку для съемок кино на военном аэродроме

СЕГОДНЯ 15:36 2019-04-28T16:53:59+03:00

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В Калининграде продолжают снимать сериал про Военно-Морской флот. В проекте «Андреевский флаг» по-максимуму задействуют горожан.

На этот раз, как сообщают в группе «Съемки в кино в Калининграде» в ВК, ищут несколько человек для съемок на настоящем военном аэродроме. Киносмена намечена на понедельник 29 апреля.

«Будет интересная съемка на военном аэродроме! Для этого мероприятия ищем актеров на роли родителей, встречающих героев из горячей точки. Возраст от 40 до 50 лет. Съемки с 15:00», – говорится в сообщении.

В этой же группе, посвященной съемкам кино, можно оставить заявку на участие в процессе.

Сериал будут снимать в Калининграде все лето. Готовый фильм покажут по телевидению.

ИСТОЧНИК KP.RU