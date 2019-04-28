Янтарный комбинат добыл самородок весом 1140 грамм
Калининградский янтарный комбинат добыл уникальный самородок весом 1140 грамм. Уникальный янтарь получил название Парламентский.
Как сообщает пресс-служба янтарного комбината, самородок является монолитным, плотной структуры, объемной эллипсовидной формы, с гладкой поверхностью, светло-коричневого и желтого цвета от матового до полупрозрачного.
Камень будет выставлен на аукцион, стартовая цена продажи самородка может составить 700 тыс. рублей.
- Уникальный самородок найден в канун Дня российского парламентаризма. 27 апреля 1906 года начала работу Государственная Дума – первый в отечественной истории демократический институт, заложивший основы законотворчества Российской Федерации, - объяснил название самородка гендиректор АО «Калининградский янтарный комбинат» Михаил Зацепин.
Отметим, в 2018 году комбинат добыл 18 крупных самородков весом свыше 1 кг. Каждому камню было присвоено оригинальное имя в честь актуальных событий, праздников или известных людей.
ИСТОЧНИК KP.RU