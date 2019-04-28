2019-04-28T16:09:31+03:00
Общество

Янтарный комбинат добыл самородок весом 1140 грамм

Янтарь получил название Парламентский
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Архив АО «Калининградский янтарный комбинат»
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Калининградский янтарный комбинат добыл уникальный самородок весом 1140 грамм. Уникальный янтарь получил название Парламентский.

Как сообщает пресс-служба янтарного комбината, самородок является монолитным, плотной структуры, объемной эллипсовидной формы, с гладкой поверхностью, светло-коричневого и желтого цвета от матового до полупрозрачного.

Камень будет выставлен на аукцион, стартовая цена продажи самородка может составить 700 тыс. рублей.

- Уникальный самородок найден в канун Дня российского парламентаризма. 27 апреля 1906 года начала работу Государственная Дума – первый в отечественной истории демократический институт, заложивший основы законотворчества Российской Федерации, - объяснил название самородка гендиректор АО «Калининградский янтарный комбинат» Михаил Зацепин.

Отметим, в 2018 году комбинат добыл 18 крупных самородков весом свыше 1 кг. Каждому камню было присвоено оригинальное имя в честь актуальных событий, праздников или известных людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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