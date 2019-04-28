В Калининграде режиссер и музыкант Зигфрид Дебребан даст бесплатный концерт

СЕГОДНЯ 16:31 2019-04-28T16:31:38+03:00

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Сегодня, 28 апреля, вечером в культпросветпространстве «Катарсис» (ул. Озерова, 18) выступит режиссер и музыкант Зигфрид Дебребан, который стал гостем фестиваля «Край света. Запад».

Как сообщают организаторы, вход на вечер свободной импровизации Зигфрида (пиано, виолончель) совершенно бесплатный.

Вместе с Дебребаном выступят: Андрей Коломыйцев (синтезаторы, мелодика), Вадим Чалый (гитара, компьютер), Данил Акимов (синтезатор, эффекты).

Начало концерта в 20:00.

Отметим, в Калининграде накануне режиссер Зигфрид Дебребан (Латвия-Франция) представил свой фильм «Рига. Дубль 1» (показ также состоится 29 апреля, в понедельник). Зигфрид известен тем, что его первый полнометражный фильм «Луиза. Дубль 2» в 1998 году попал в конкурс Каннского фестиваля «Особого взгляда».

ИСТОЧНИК KP.RU