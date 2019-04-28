ФОК на ул. Горького в Калининграде назвали лучшим спортивным сооружением России

СЕГОДНЯ 16:52 2019-04-28T16:52:45+03:00

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В Москве вручили премию «Sport facilities». Гран-при получила дирекция спортсооружений Калининградской области.

Как сообщает министерство спорта региона, в номинации «Спортивные сооружения. Итоги года 2018» за эффективную эксплуатацию объектов, содействие развитию индустрии спорта обладателем гран-при стал областной Физкультурно-оздоровительный комплекс на ул. Горького, 87.

- Это одно из самых востребованных спортивных сооружений Калининграда, ежедневно обслуживающее около 1000 человек. Это и воспитанники спортшкол, и жители близлежащих районов города, и представители сборных команд, - сказала министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко.

ФОК на Горького построен в 2012 году, а с 2014 вошел в состав региональной Дирекции спортивных сооружений при минспорта области и стал одной из самых востребованных арен нашего региона.

ИСТОЧНИК KP.RU