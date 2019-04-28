Ушла из жизни калининградская поэтесса Альбина Самусевич

СЕГОДНЯ 17:09 2019-04-28T17:09:02+03:00

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На 84-м году жизни не стало Альбины Самусевич, одного из самых известных и признанных поэтов Калининградской области, члена Союза российских писателей.

Как сообщается на сайте Областной научной библиотеки, в поэтическом багаже Самусевич более 10 книг, ее произведения включены в антологии калининградской и мировой поэзии и переведены на многие языки.

Например, сборник лирических трехстиший Альбины Самусевич «Цветет шиповник в дюнах» (2001) настолько впечатлил родоначальников литературного стиля хокку, что был переведен и издан в Японии.

Творчество Альбины Григорьевны включено в школьную программу.

Сборники стихов не раз издавались по Издательской программе правительства Калининградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU