Ушла из жизни калининградская поэтесса Альбина Самусевич
На 84-м году жизни не стало Альбины Самусевич, одного из самых известных и признанных поэтов Калининградской области, члена Союза российских писателей.
Как сообщается на сайте Областной научной библиотеки, в поэтическом багаже Самусевич более 10 книг, ее произведения включены в антологии калининградской и мировой поэзии и переведены на многие языки.
Например, сборник лирических трехстиший Альбины Самусевич «Цветет шиповник в дюнах» (2001) настолько впечатлил родоначальников литературного стиля хокку, что был переведен и издан в Японии.
Творчество Альбины Григорьевны включено в школьную программу.
Сборники стихов не раз издавались по Издательской программе правительства Калининградской области.
ИСТОЧНИК KP.RU