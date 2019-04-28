В Зеленоградске благоустроят три сквера
.Фото: Александр КАТЕРУША
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Власти Зеленоградска занялись разработкой проектов благоустройства скверов, расположенных на территории города-курорта.
Речь идет о сквере у краеведческого музея на улице Ленина, сквере памяти королевы Луизы на улице Тургенева и месте у мемориального комплекса на улице Московской.
Как сообщает администрация Зеленоградска, по окончании проектных работ вся документация будет направлена на проверку определения сметной стоимости в центр государственных экспертиз и ценообразования в строительстве Калининградской области.
Следом проведут конкурсные процедуры по выбору подрядчиков.
ИСТОЧНИК KP.RU