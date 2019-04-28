2019-04-28T17:34:40+03:00
Общество

В Зеленоградске благоустроят три сквера

Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:

Власти Зеленоградска занялись разработкой проектов благоустройства скверов, расположенных на территории города-курорта.

Речь идет о сквере у краеведческого музея на улице Ленина, сквере памяти королевы Луизы на улице Тургенева и месте у мемориального комплекса на улице Московской.

Как сообщает администрация Зеленоградска, по окончании проектных работ вся документация будет направлена на проверку определения сметной стоимости в центр государственных экспертиз и ценообразования в строительстве Калининградской области.

Следом проведут конкурсные процедуры по выбору подрядчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24