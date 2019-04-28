В Зеленоградске благоустроят три сквера

СЕГОДНЯ 17:32 2019-04-28T17:34:40+03:00

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Власти Зеленоградска занялись разработкой проектов благоустройства скверов, расположенных на территории города-курорта.

Речь идет о сквере у краеведческого музея на улице Ленина, сквере памяти королевы Луизы на улице Тургенева и месте у мемориального комплекса на улице Московской.

Как сообщает администрация Зеленоградска, по окончании проектных работ вся документация будет направлена на проверку определения сметной стоимости в центр государственных экспертиз и ценообразования в строительстве Калининградской области.

Следом проведут конкурсные процедуры по выбору подрядчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU