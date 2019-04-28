Парусник «Крузенштерн» отправился в Гамбург
Барк вернется в Калининград 19 мая
.Фото: Александр КАТЕРУША
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Парусник «Крузенштерн» покинул порт Светлого и вышел в первый рейс навигации-2019. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы БГАРФ.
Известно, что судно возьмет курс на Гамбург, где примет участие в «Празднике порта». На борту легендарного барка 117 курсантов морских учебных заведений из Санкт-Петербургского, Волго-Каспийского и Калининградского морских рыбопромышленных колледжей.
Гамбург станет единственным портом, где «Крузенштерн» побывает во время этого похода. Уже 19 мая судно по плану вернется в Калининград. Начало второго рейса навигации запланировано на 25 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU