КЖД назначила дополнительные электрички на майские праздники
В период с 1 по 5 мая увеличивается количество пригородных поездов на шести направлениях Калининградской железной дороги.
Десять поездов назначено дополнительно на Зеленоградском и Светлогорском направлениях.
Как сообщает пресс-служба КЖД, в общей сложности к морю в экспресс-режиме будут курсировать 15 «Ласточек».
На все праздничные и выходные дни назначаются поезда в Балтийск, Черняховск, на участке Калининград - Стрельня, на Мамоновском направлении.
В КЖД отметили, что 1-3 мая на Советском направлении отменят вечерний «рабочий» поезд, отправляющийся из Калининграда в 18:20, а 2-4 мая – утренний, отправляющийся из Советска 6:28.
Также в праздничный период не будут курсировать ранние утренние поезда «рабочего дня» на Зеленоградском и Светлогорском направлениях.
ИСТОЧНИК KP.RU