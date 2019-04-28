КЖД назначила дополнительные электрички на майские праздники

СЕГОДНЯ 18:35 2019-04-28T18:35:46+03:00

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В период с 1 по 5 мая увеличивается количество пригородных поездов на шести направлениях Калининградской железной дороги.

Десять поездов назначено дополнительно на Зеленоградском и Светлогорском направлениях.

Как сообщает пресс-служба КЖД, в общей сложности к морю в экспресс-режиме будут курсировать 15 «Ласточек».

На все праздничные и выходные дни назначаются поезда в Балтийск, Черняховск, на участке Калининград - Стрельня, на Мамоновском направлении.

В КЖД отметили, что 1-3 мая на Советском направлении отменят вечерний «рабочий» поезд, отправляющийся из Калининграда в 18:20, а 2-4 мая – утренний, отправляющийся из Советска 6:28.

Также в праздничный период не будут курсировать ранние утренние поезда «рабочего дня» на Зеленоградском и Светлогорском направлениях.

ИСТОЧНИК KP.RU