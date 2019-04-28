Калининградская «Балтика» сыграла вничью с «Армавиром»

28 Апр 20:00 2019-04-28T20:11:11+03:00

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Воскресный матч «Балтика» - «Армавир», который прошел на стадионе «Калининград», завершился со счетом 1:1.

Автором гола на 21 минуте стал балтиец Алихан Шаваев. На 66 минуте Азамат Гурфов из «Армавира» сравнял счет.

Отметим, как и «Балтика», армавирцы с первых туров сидят в подвале турнирной таблицы. Обе команды борются за сохранение прописки в ФНЛ.

Сейчас «Балтика» занимает 16 место в турнирной таблице, а «Армавир» держится на 17-й строчке.

Интересно, что старшим тренером команды «Армавир» является воспитанник спортшколы города Советска Андрей Сосницкий, который начинал футбольную карьеру в «Балтике».

ИСТОЧНИК KP.RU