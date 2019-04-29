Калининградская лучница выиграла чемпионат и кубок России
Алушта приняла чемпионат и кубок России по стрельбе из лука, собрав 300 самых метких спортсменов из 31 региона страны.
Наталья Авдеева из Калининграда завоевала золото и кубка, и чемпионата, вновь квалифицировавшись в состав сборной страны на международные соревнования. Стрельба велась на стадионе - сериями по мишени с расстояния 50 метров.
Как сообщает министерство спорта Калининградской области, в финале кубкового турнира калининградка одолела Арину Черкезову из Москвы, а в финале чемпионата оказалась точнее Степаниды Артахивовой из Якутии.
Наталья считается одной из самых высококлассных и стабильных спортсменок Калининграда.
Впереди у нее вторые Европейские игры в Минске.
ИСТОЧНИК KP.RU