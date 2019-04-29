2019-04-29T10:04:29+03:00
Спорт

Калининградская лучница выиграла чемпионат и кубок России

Соревнования прошли в Крыму
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: министерство спорта Калининградской области
Изменить размер текста:

Алушта приняла чемпионат и кубок России по стрельбе из лука, собрав 300 самых метких спортсменов из 31 региона страны.

Наталья Авдеева из Калининграда завоевала золото и кубка, и чемпионата, вновь квалифицировавшись в состав сборной страны на международные соревнования. Стрельба велась на стадионе - сериями по мишени с расстояния 50 метров.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, в финале кубкового турнира калининградка одолела Арину Черкезову из Москвы, а в финале чемпионата оказалась точнее Степаниды Артахивовой из Якутии.

Наталья считается одной из самых высококлассных и стабильных спортсменок Калининграда.

Впереди у нее вторые Европейские игры в Минске.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Калининградский чиновник попался на крупном мошенничестве со служебным жильем
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах отключили электричество и воду
На Моспроспекте в Калининграде в ДТП пострадали два человека
Исследование: В Калининграде менее 10% семей могут купить автомобиль дороже 1 млн рублей
Калининград вошел в топ-5 городов для танцевального туризма
Со 2 по 12 мая будет закрыто движение на ул. Баранова в Калининграде
Под Славском сгорела и обрушилась баня
В Гвардейском районе сгорел автомобиль «Ауди 100»
Калининградская «Балтика» сыграла вничью с «Армавиром»
КЖД назначила дополнительные электрички на майские праздники
Парусник «Крузенштерн» отправился в Гамбург
В Зеленоградске благоустроят три сквера
Ушла из жизни калининградская поэтесса Альбина Самусевич
ФОК на ул. Горького в Калининграде назвали лучшим спортивным сооружением России
В Калининграде режиссер и музыкант Зигфрид Дебребан даст бесплатный концерт
Янтарный комбинат добыл самородок весом 1140 грамм
В Калининграде ищут массовку для съемок кино на военном аэродроме
13-летний подросток, которого искала полиция Калининграда, был в гостях у друга
В поселке под Гусевом мужчина украл у соседа унитаз
Актер Владимир Машков рассказал о том, как собирал янтарь на берегу Балтийского моря
Четыре школьника из Калининграда стали призерами олимпиады по немецкому языку