Калининградская лучница выиграла чемпионат и кубок России

СЕГОДНЯ 10:04 2019-04-29T10:04:29+03:00

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Алушта приняла чемпионат и кубок России по стрельбе из лука, собрав 300 самых метких спортсменов из 31 региона страны.

Наталья Авдеева из Калининграда завоевала золото и кубка, и чемпионата, вновь квалифицировавшись в состав сборной страны на международные соревнования. Стрельба велась на стадионе - сериями по мишени с расстояния 50 метров.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, в финале кубкового турнира калининградка одолела Арину Черкезову из Москвы, а в финале чемпионата оказалась точнее Степаниды Артахивовой из Якутии.

Наталья считается одной из самых высококлассных и стабильных спортсменок Калининграда.

Впереди у нее вторые Европейские игры в Минске.

ИСТОЧНИК KP.RU