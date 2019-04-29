2019-04-29T10:10:29+03:00
Происшествия

Под Славском сгорела и обрушилась баня

Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:

В поселок Тимирязево Славского района пожарные по тревоге выезжали днем в минувшее воскресенье 28 апреля. Около 15:00 очевидцы сообщили о возгорании на одной из поселковых улиц.

По данным пресс-службы МЧС России по Калининградской области, на улице Школьной в бане сгорела и обрушилась крыша на всей площади. Спасатели подоспели вовремя и предотвратили дальнейшее распространение огня.

Обошлось без пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Калининградский чиновник попался на крупном мошенничестве со служебным жильем
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах отключили электричество и воду
На Моспроспекте в Калининграде в ДТП пострадали два человека
Исследование: В Калининграде менее 10% семей могут купить автомобиль дороже 1 млн рублей
Калининград вошел в топ-5 городов для танцевального туризма
Со 2 по 12 мая будет закрыто движение на ул. Баранова в Калининграде
Калининградская лучница выиграла чемпионат и кубок России
В Гвардейском районе сгорел автомобиль «Ауди 100»
Калининградская «Балтика» сыграла вничью с «Армавиром»
КЖД назначила дополнительные электрички на майские праздники
Парусник «Крузенштерн» отправился в Гамбург
В Зеленоградске благоустроят три сквера
Ушла из жизни калининградская поэтесса Альбина Самусевич
ФОК на ул. Горького в Калининграде назвали лучшим спортивным сооружением России
В Калининграде режиссер и музыкант Зигфрид Дебребан даст бесплатный концерт
Янтарный комбинат добыл самородок весом 1140 грамм
В Калининграде ищут массовку для съемок кино на военном аэродроме
13-летний подросток, которого искала полиция Калининграда, был в гостях у друга
В поселке под Гусевом мужчина украл у соседа унитаз
Актер Владимир Машков рассказал о том, как собирал янтарь на берегу Балтийского моря
Четыре школьника из Калининграда стали призерами олимпиады по немецкому языку