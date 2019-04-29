Под Славском сгорела и обрушилась баня
.Фото: Александр КАТЕРУША
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В поселок Тимирязево Славского района пожарные по тревоге выезжали днем в минувшее воскресенье 28 апреля. Около 15:00 очевидцы сообщили о возгорании на одной из поселковых улиц.
По данным пресс-службы МЧС России по Калининградской области, на улице Школьной в бане сгорела и обрушилась крыша на всей площади. Спасатели подоспели вовремя и предотвратили дальнейшее распространение огня.
Обошлось без пострадавших.
ИСТОЧНИК KP.RU