Калининград вошел в топ-5 городов для танцевального туризма
Сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru ко Дню танца опросил туристов в социальных сетях, чтобы выяснить, в каком городе России проходят самые интересные танцевальные фестивали и батлы.
По результатам исследования 36% опрошенных назвали Москву городом с самыми лучшими танцевальными событиями.
Санкт-Петербург (27% опрошенных) и Казань (18%) вошли в первую тройку городов для танцевального туризма и посещения танцевальных фестивалей.
Топ-5 городов, привлекательных для танцевального туризма, дополнили Екатеринбург и Калининград (по 9% опрошенных).
Международный день танца отмечается 29 апреля по инициативе Международного совета танца ЮНЕСКО с 1982 года
ИСТОЧНИК KP.RU