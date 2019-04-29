2019-04-29T10:28:51+03:00
Туризм

Калининград вошел в топ-5 городов для танцевального туризма

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru ко Дню танца опросил туристов в социальных сетях, чтобы выяснить, в каком городе России проходят самые интересные танцевальные фестивали и батлы.

По результатам исследования 36% опрошенных назвали Москву городом с самыми лучшими танцевальными событиями.

Санкт-Петербург (27% опрошенных) и Казань (18%) вошли в первую тройку городов для танцевального туризма и посещения танцевальных фестивалей.

Топ-5 городов, привлекательных для танцевального туризма, дополнили Екатеринбург и Калининград (по 9% опрошенных).

Международный день танца отмечается 29 апреля по инициативе Международного совета танца ЮНЕСКО с 1982 года

ИСТОЧНИК KP.RU

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