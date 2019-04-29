Исследование: В Калининграде менее 10% семей могут купить автомобиль дороже 1 млн рублей

СЕГОДНЯ 10:36 2019-04-29T10:40:14+03:00

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Калининградская область заняла 39-е место в рейтинге доступности покупки автомобилей. Об этом сообщает «РИА Новости».

По данным исследования, только 8,98% процентов семей в регионе могут купить в кредит и содержать новый автомобиль средней стоимости (до 1,2 млн рублей).

При этом, 25, 53% калининградских семей вполне могут позволить купить в кредит и содержать недорогой автомобиль стоимостью до 500 тысяч рублей.

В качестве индикатора доступности в рейтинге выступает доля семей, которые могут вносить ежемесячный платеж при приобретении нового автомобиля в кредит, надлежащим образом содержать свою машину и осуществлять повседневные расходы.

ИСТОЧНИК KP.RU