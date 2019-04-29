На Моспроспекте в Калининграде в ДТП пострадали два человека
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В воскресенье в Калининграде произошло одно ДТП с пострадавшими. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Днем на Московском проспекте в районе дома №171а водитель «Фольксвагена» из-за несоблюдения дистанции врезался в автомобиль «Черри».
В результате столкновения водитель и 38 –летняя пассажир «Черри Тиго» получили телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU