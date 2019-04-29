2019-04-29T11:30:27+03:00
Общество

В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах отключили электричество и воду

Виктор Сергеев
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В Калининграде в понедельник, 29 апреля,отключено электричество в домах на девяти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет в домах пр-те Калинина 53-83а, ул. Мебельной 14-16, ул. Б. Хмельницкого 40-46, 84, ул. Ольштынской 30-58 и в пер. Ольштынском 1-9.

До 20 часов электричество отключено на ул. Черняховского 15, ул. Горького 2, ул. Проф. Баранова 30,32, и на пешеходной зоне этой улицы, а также в проезде Озерном.

До 12 часов не будет холодной воды на ул. Горького 180. До 17 часов без воды остались ул. Коммунальная 2, 8-32, 3-35, ул. Офицерская 13-13а, ул. С. Разина 31, 32-34, ул. К. Маркса 41-51, 66-96.

ИСТОЧНИК KP.RU

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