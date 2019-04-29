Калининградский чиновник попался на крупном мошенничестве со служебным жильем

СЕГОДНЯ 12:01 2019-04-29T12:06:30+03:00

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В Калининградской области в суд передано уголовное дело о мошенничестве с муниципальным жильем. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

52-летний сотрудник администрации одного из муниципалитетов в 2016 году фиктивно устроил двух своих знакомых в одно из учреждений. После этого друзья чиновники получили право на служебное жилье, которым они и воспользовались. В результате два жилых дома, состоящих на балансе муниципалитета, были переоформлены на злоумышленников, а затем незаконно ими приватизированы. Ущерб муниципалитету оценили в 1,4 млн рублей.

- Третий жилой дом стоимостью 471 тысяч рублей сотрудник администрации пытался похитить, оформив его на подставное лицо, но не смог довести свой преступный умысел до конца, так как был задержан сотрудниками Управления экономической безопасности регионального УМВД. Следователи следственной части наложили арест на указанное недвижимое имущество, - сообщила начальник пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая.

Уголовное дело по статье «Мошенничество» в отношении троих злоумышленников направлено в суд для рассмотрения по существу. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU