Власти Калининграда выделили 45 млн рублей на благоустройство Южного парка
.Фото: Александр Подгорчук
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Администрация Калининграда выделила почти 45 млн рублей на благоустройство Южного парка. Соответствующая информация о проведении аукциона по выбору подрядчика опубликована на официальном сайте госзакупок.
За эти деньги в парке сделают велодорожку и пешеходные дорожки, приведут в порядок зоны отдыха, смонтируют детскую игровую площадку и летнюю концертную площадку. Также в парке высадят деревья, установят новые урны, скамейки, навигационные указание и информационные щиты.
Все работы подрядчик завершить до конца сентября.
ИСТОЧНИК KP.RU