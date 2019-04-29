2019-04-29T12:42:38+03:00
Общество

Власти Калининграда выделили 45 млн рублей на благоустройство Южного парка

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

Администрация Калининграда выделила почти 45 млн рублей на благоустройство Южного парка. Соответствующая информация о проведении аукциона по выбору подрядчика опубликована на официальном сайте госзакупок.

За эти деньги в парке сделают велодорожку и пешеходные дорожки, приведут в порядок зоны отдыха, смонтируют детскую игровую площадку и летнюю концертную площадку. Также в парке высадят деревья, установят новые урны, скамейки, навигационные указание и информационные щиты.

Все работы подрядчик завершить до конца сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Калининграде женщина-водитель набросилась с кулаками на нарушителя ПДД
Зеленоградский проект «Котошеф» победил в международном конкурсе курортных брендов
В Калининграде автор фильма «Как я провел этим летом» встретится со зрителями
Автопарк калининградских больниц пополнился 16 автомобилями скорой помощи
Транспортные полицейские задержали около Южного вокзала мужчину с амфетамином
В Советске местные жители украли 180 саженцев сибирского и манчжурского кедра
Калининградского водителя будут судить за хищение топлива с АЗС
В Калининграде пьяный работник автосервиса угнал автомобиль клиента
На ул. Шахматной в Калининграде снесли незаконную овощную палатку
Калининградский чиновник попался на крупном мошенничестве со служебным жильем
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах отключили электричество и воду