СЕГОДНЯ 13:37 2019-04-29T13:39:37+03:00

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В понедельник, 29 апреля, на ул. Шахматной в Калининграде снесли незаконную овощную палатку. Об этом сообщается на странице администрации в «Фейсбук».

Власти так и не смогли разыскать владельца палатки, так что расходы на снос, а это примерно 2,5 тыс руб/куб.м. легли на бюджет.

- Надеемся, что жители улицы Шахматной не сильно расстроятся, если узнают, что они не смогут теперь купить пропитанных автомобильными выхлопами овощей. Кстати, этот снос – первый в рамках муниципального контракта, который мы по итогам конкурса заключили с ООО «Балтстройпром», - отметили в администрации Калининграда, добавив, что в городе в ближайший месяц снесут более двух десятков самовольных построек.

- Некоторые участки «освобождённой» земли потом раздадим многодетным семьям. В частности на улицах Ломоносова и Гравийной, - заявили в администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU