В Калининграде пьяный работник автосервиса угнал автомобиль клиента

СЕГОДНЯ 13:47 2019-04-29T13:48:34+03:00

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Ранним утром на улице Баранова в Калининграде инспекторы ГИБДД обратили внимание на автомобиль «Пежо». Полицейские остановили машину и установили, что 26-летний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Более того, пори дальнейшем разбирательстве выяснилось, что у него отсутствуют документы на машину.

- Полицейские выяснили, что злоумышленник является работником местной автомастерской. Выпив, мужчина решил воспользоваться одним из автомобилей, ожидавших ремонта, и совершил его угон, - сообщили в полиции.

По данному факту завели два уголовных дела – за угон и повторное пьяное вождение.

ИСТОЧНИК KP.RU