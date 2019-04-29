В Калининграде пьяный работник автосервиса угнал автомобиль клиента
.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Ранним утром на улице Баранова в Калининграде инспекторы ГИБДД обратили внимание на автомобиль «Пежо». Полицейские остановили машину и установили, что 26-летний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
Более того, пори дальнейшем разбирательстве выяснилось, что у него отсутствуют документы на машину.
- Полицейские выяснили, что злоумышленник является работником местной автомастерской. Выпив, мужчина решил воспользоваться одним из автомобилей, ожидавших ремонта, и совершил его угон, - сообщили в полиции.
По данному факту завели два уголовных дела – за угон и повторное пьяное вождение.
ИСТОЧНИК KP.RU