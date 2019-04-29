Калининградского водителя будут судить за хищение топлива с АЗС
.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Светлогорском городском суде начинается рассмотрение уголовного дела о хищении топлива с АЗС. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.
В конце ноября прошлого года водитель установил на своей машине фальшивые номера и поехал заправляться на АЗС в Светлогорске. Заправив свыше 87 литров, мужчина покинул территорию АЗС, не заплатив за бензин.
Полицейские установили личность водителя и задержали его, несмотря на фальшивые номера. И завели на него сразу два уголовных дела – за грабеж и за использование подложного регистрационного знака в целях совершения преступления.
ИСТОЧНИК KP.RU