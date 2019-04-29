В Советске местные жители украли 180 саженцев сибирского и манчжурского кедра

СЕГОДНЯ 14:41 2019-04-29T14:42:19+03:00

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В Советске местные жители разграбили кедровую аллею. Об этом на своей странице в «Фейсбук» написал глава администрации Советска Николай Воищев.

По словам сити-менеджера, 180 саженцев сибирского и манчжурского кедра высадили в ходе субботника 20 апреля напротив городского пляжа. Спустя неделю на месте предполагаемой кедровой аллеи не осталось ни одного саженца

- По предположению жителя Сахалина Ивана Санжарова, который предоставил саженцы для посадки, через десять лет на этом месте должны были зазеленеть метровые кедры. Но благому намерению не суждено было сбыться. У меня не нашлось слов, чтобы выразить свое возмущение. Могу только констатировать, что те люди, которые украли кедры, настолько не любят свой город, что готовы любое наше начинание по облагораживанию муниципалитета уничтожить, что называется, прямо на корню. Это не просто некрасиво - это преступно. И преступно не только с точки зрения закона, но и, в первую очередь, с точки зрения морали и человечности, - написал Воищев.

Сити-менеджер выразил уверенность, что вряд ли эти кедры, украденные у советчан и посаженные где-то на даче или на приусадебном участке, будут радовать владельцев.

- Я думаю, подавляющее большинство горожан согласится с моей оценкой произошедшего, и этот акт вандализма вызовет осуждение со стороны общественности, что не позволит повториться подобной ситуации в дальнейшем, - добавил Николай Воищев.

ИСТОЧНИК KP.RU