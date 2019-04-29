Транспортные полицейские задержали около Южного вокзала мужчину с амфетамином
В Калининграде транспортные полицейские задержали мужчину с наркотиками. Об этом сообщает пресс-служба Западного ЛУ МВД России на транспорте.
32-летнего безработного из Светлого задержали около Южного вокзала. При досмотре в кармане его брюк нашли пакет с амфетамином в крупном размере.
- Кроме того, транспортные полицейские установили, что гражданин ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи чужого имущества и нарушение правил дорожного движения, - отметили в пресс-службе ведомства.
На мужчину завели уголовное дело по статье «Незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере». Ему грозит до девяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU