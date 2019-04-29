Транспортные полицейские задержали около Южного вокзала мужчину с амфетамином

СЕГОДНЯ 14:47 2019-04-29T14:48:13+03:00

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В Калининграде транспортные полицейские задержали мужчину с наркотиками. Об этом сообщает пресс-служба Западного ЛУ МВД России на транспорте.

32-летнего безработного из Светлого задержали около Южного вокзала. При досмотре в кармане его брюк нашли пакет с амфетамином в крупном размере.

- Кроме того, транспортные полицейские установили, что гражданин ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи чужого имущества и нарушение правил дорожного движения, - отметили в пресс-службе ведомства.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере». Ему грозит до девяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU