Автопарк калининградских больниц пополнился 16 автомобилями скорой помощи
.Фото: Instagram.com
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В Калининградскую область поступило 16 новых автомобилей скорой медицинской помощи. Об этом на своей странице в Instagram написал губернатор Антон Алиханов.
- Часть из которых отправится в муниципалитеты: Балтийск, Зеленоградск, Правдинск, Полесск и Мамоново, - написал глава региона.
В каждой машине имеется все необходимое оборудование, начиная с дефибриллятора и заканчивая электрокардиографом. Всего, отметил Алиханов, начиная с 2011 года в регион поступили 126 новых автомобилей для оказания скорой медицинской помощи.
ИСТОЧНИК KP.RU