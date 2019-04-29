Автопарк калининградских больниц пополнился 16 автомобилями скорой помощи

СЕГОДНЯ 15:16 2019-04-29T15:17:58+03:00

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В Калининградскую область поступило 16 новых автомобилей скорой медицинской помощи. Об этом на своей странице в Instagram написал губернатор Антон Алиханов.

- Часть из которых отправится в муниципалитеты: Балтийск, Зеленоградск, Правдинск, Полесск и Мамоново, - написал глава региона.

В каждой машине имеется все необходимое оборудование, начиная с дефибриллятора и заканчивая электрокардиографом. Всего, отметил Алиханов, начиная с 2011 года в регион поступили 126 новых автомобилей для оказания скорой медицинской помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU