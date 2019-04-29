В Калининграде автор фильма «Как я провел этим летом» встретится со зрителями

СЕГОДНЯ 15:18 2019-04-29T15:18:30+03:00

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В Калининграде продолжается кинофестиваль «Край света. Запад». Сегодня в рамках внеконкурсной программы «Классические дебюты» состоится показ фильма «Коктебель» (Россия), 18+. Состоится также встреча с режиссером ленты Алексеем Попогребским (известнее и по созданию «Как я провел этим летом») в БФУ им. Канта на ули. Невского. Начало в 16:00.

Что еще посмотреть сегодня, 29 апреля, в понедельник:

15:00. «Карп отмороженный» (Россия), 12+. Встреча с Владимиром Коттом и Сергеем Пускепалисом (Это мероприятие проходит в кинотеатре «Заря»);

16:00. «Кокту: история ангелов-хранителей» (Корея), 12+. Встреча в формате «Вопрос-ответ» c продюсером Квансу Пак;

19:00. «Ложные признания» (Дания), 18+;

21:00. «Рига. Дубль 1» (Латвия-Франция), 18+ (повтор). Представление от режиссера.

Внимание! Показы проходят в драмтеатре, вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU