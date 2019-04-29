Зеленоградский проект «Котошеф» победил в международном конкурсе курортных брендов

СЕГОДНЯ 15:23 2019-04-29T15:24:05+03:00

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Зеленоградский проект «Котошеф или КОТегорический императив Зеленоградска» победил в международном конкурсе курортных брендов Евразии «Золотые курорты». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Всего на конкурс было подано 600 роликов, в финал вышло 200. Команда Зеленоградска взяла «золото» в номинации «Курортные события».

Ранее проект «Котошеф или КОТегорический императив Зеленоградска» вошел в тройку лучших в номинации «Продвижение территорий» престижной премии «Серебряный лучник».

Напомним, год назад в администрации Зеленоградского городского округа была учреждена должность котошефа, которую заняла зоозащитница Светлана Логунова. В течение года о котошефе и о Зеленоградске вышло почти 760 публикаций в 460 российских и зарубежных СМИ. Видеоролики и передачи с участием Светланы Логуновой были показаны на центральных российских телеканалах НТВ и Первом. О котошефе из Зеленоградска рассказали агентства «Reuters», газета «Washington Post». Размещенный австралийским телеканалом ролик набрал более 3,6 млн просмотров и более 47 тысяч репостов.

ИСТОЧНИК KP.RU