2019-04-29T15:24:05+03:00
Общество

Зеленоградский проект «Котошеф» победил в международном конкурсе курортных брендов

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
Изменить размер текста:

Зеленоградский проект «Котошеф или КОТегорический императив Зеленоградска» победил в международном конкурсе курортных брендов Евразии «Золотые курорты». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Всего на конкурс было подано 600 роликов, в финал вышло 200. Команда Зеленоградска взяла «золото» в номинации «Курортные события».

Ранее проект «Котошеф или КОТегорический императив Зеленоградска» вошел в тройку лучших в номинации «Продвижение территорий» престижной премии «Серебряный лучник».

Напомним, год назад в администрации Зеленоградского городского округа была учреждена должность котошефа, которую заняла зоозащитница Светлана Логунова. В течение года о котошефе и о Зеленоградске вышло почти 760 публикаций в 460 российских и зарубежных СМИ. Видеоролики и передачи с участием Светланы Логуновой были показаны на центральных российских телеканалах НТВ и Первом. О котошефе из Зеленоградска рассказали агентства «Reuters», газета «Washington Post». Размещенный австралийским телеканалом ролик набрал более 3,6 млн просмотров и более 47 тысяч репостов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Калининграде женщина-водитель набросилась с кулаками на нарушителя ПДД
В Калининграде автор фильма «Как я провел этим летом» встретится со зрителями
Автопарк калининградских больниц пополнился 16 автомобилями скорой помощи
Транспортные полицейские задержали около Южного вокзала мужчину с амфетамином
В Советске местные жители украли 180 саженцев сибирского и манчжурского кедра
Калининградского водителя будут судить за хищение топлива с АЗС
В Калининграде пьяный работник автосервиса угнал автомобиль клиента
На ул. Шахматной в Калининграде снесли незаконную овощную палатку
Власти Калининграда выделили 45 млн рублей на благоустройство Южного парка
Калининградский чиновник попался на крупном мошенничестве со служебным жильем
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах отключили электричество и воду