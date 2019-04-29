СЕГОДНЯ 15:36 2019-04-29T15:36:29+03:00

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В Калининграде женщина-водитель набросилась с кулаками на нарушителя ПДД. Запись видеорегистратора опубликована в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».

Дорожный инцидент произошел на улице Герцена. Водитель «Тойоты» остановился на перекрестке, чтобы высадить пассажира. После этого мужчина начал движение, однако не убедился в безопасности маневра и едва не допустил столкновение с другой машиной.

Женщина-водитель второго автомобиля подошла к водителю «Тойоты» и ударила его. Мужчина отвечать не стал, однако вышел из машины и что-то сказал женщине.

ИСТОЧНИК KP.RU