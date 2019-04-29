Власти Гурьевска потратят 300 тысяч на борьбу с борщевиком
Администрация Гурьевска выделяет 300 тысяч рублей на борьбу с борщевиком Сосновского. Информация о проведении аукциона по выбору подрядчика опубликована на сайте госзакупок.
За эти деньги победитель аукциона должен будет скосить сорняки и обработать их гербицидами на площади в 12 гектаров. Работы пройдут в поселках Ярославское, Заречье, Кошевое, Победино, Лазовское, Маршальское, Рожково, Апрелевка, Моршанское, Степное.
Напомним, в прошлом году гурьевские власти выделили на борьбу с борщевиком 500 тысяч рублей.
По предварительной оценке минсельхоза, в Калининградской области борщевиком Сосновского засорено около 1,5 тысячи гектаров, из них 860 гектаров - земли сельхозназначения, 499 гектаров - земли населенных пунктов, и 125 гектаров - полосы отвода дорог.
ИСТОЧНИК KP.RU