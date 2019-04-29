2019-04-29T17:50:49+03:00
Общество

За двое суток на калининградских дорогах задержали 29 пьяных водителей

Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

За двое суток в Калининградской области инспекторы ГИБДД выявили 29 пьяных водителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Все «выпивохи» были отстранены от управления, на них завели административные дела.

В ГИБДД напоминают, что пьяное вождение по-прежнему остается одним из наиболее опасных правонарушений, которое может повлечь тяжелые последствия.

Госавтоинспекция призывает граждан сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурную часть по телефону горячей линии «Нетрезвый водитель»: 8(4012)552-811.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Калининграде снова госпитализировали пациентов с признаками кори
В Калининграде перекроют ряд улиц для проведения велопробега
В Калининградской области от укусов клещей пострадали уже 227 человек
С начала года в Калининградской области произошел 21 лесной пожар
В Калининграде проходит дорожный ремонт на семи улицах
В Калининграде полиция раскрыла ОПГ «обнальщиков»
Власти Гурьевска потратят 300 тысяч на борьбу с борщевиком
В Калининграде женщина-водитель набросилась с кулаками на нарушителя ПДД
Зеленоградский проект «Котошеф» победил в международном конкурсе курортных брендов
В Калининграде автор фильма «Как я провел этим летом» встретится со зрителями
Автопарк калининградских больниц пополнился 16 автомобилями скорой помощи
Транспортные полицейские задержали около Южного вокзала мужчину с амфетамином
В Советске местные жители украли 180 саженцев сибирского и манчжурского кедра
Калининградского водителя будут судить за хищение топлива с АЗС
В Калининграде пьяный работник автосервиса угнал автомобиль клиента
На ул. Шахматной в Калининграде снесли незаконную овощную палатку
Власти Калининграда выделили 45 млн рублей на благоустройство Южного парка
Калининградский чиновник попался на крупном мошенничестве со служебным жильем
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах отключили электричество и воду