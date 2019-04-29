За двое суток на калининградских дорогах задержали 29 пьяных водителей
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За двое суток в Калининградской области инспекторы ГИБДД выявили 29 пьяных водителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Все «выпивохи» были отстранены от управления, на них завели административные дела.
В ГИБДД напоминают, что пьяное вождение по-прежнему остается одним из наиболее опасных правонарушений, которое может повлечь тяжелые последствия.
Госавтоинспекция призывает граждан сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурную часть по телефону горячей линии «Нетрезвый водитель»: 8(4012)552-811.
ИСТОЧНИК KP.RU