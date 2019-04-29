СЕГОДНЯ 18:16 2019-04-29T18:21:48+03:00

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В Калининграде полицейские задержали членов ОПГ, которые занимались незаконной банковской деятельностью. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Преступную группу организовал 39-летинй калининградец, в ее состав входило четыре человека.

Злоумышленники с 2014 по 2019 год регистрировали в Калининграде фиктивные организации. Через банковские счета фирм они выводили в теневой оборот деньги, поступавшие от различных предприятий и организаций. Для придания вида законности проводимых операций участниками группы составлялись фиктивные документы, договорные обязательства и бухгалтерская отчетность, которые также использовались заказчиками для уклонения от уплаты налогов.

- За услуги по незаконному обналичиванию подозреваемые получали денежное вознаграждение в определенном процентном соотношении. На настоящий момент установлено, что доход, полученный ими от противоправной деятельности, составил более 9 миллионов рублей, а общий оборот подконтрольных им организаций в указанный период времени превысил 3 миллиарда рублей, - заявили в пресс-службе УМВД.

Операцию по задержанию полицейские проводили при силовой поддержке бойцов спецподразделений. Было проведено более 40 обысков в офисах, а также по местам жительства подозреваемых.

На задержанных завели уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой и сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kaliningrad.kp.ru/video/embed/706100" frameborder="0"></iframe> В Калининграде полиция раскрыла ОПГ «обнальщиков».

ИСТОЧНИК KP.RU