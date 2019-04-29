В Калининграде проходит дорожный ремонт на семи улицах

СЕГОДНЯ 18:39 2019-04-29T18:48:00+03:00

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На этой неделе в Калининграде начался текущий ремонт дорог на улицах Автомобильной, Кошевого, Орудийной, продолжается - на Воздушной, Лермонтова, проспекте Мира, Некрасова, Летней. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Калининграда.

На Летней ремонтируют не только проезжую часть, но и тротуар, отметили в мэрии. Также в эти дни ремонтируются тротуары по улицам: Коммунистической (в районе домов №№ 56-100) и Минусинской (от Беговой до Коммунистической), по ул. Дарвина. Неделю назад начался капитальный ремонт тротуара на Грига (от Московского проспекта до набережной Трибуца).

- Продолжаются работы и по капитальному ремонту улицы Флотской, моста через речку Лесную в микрорайоне Прегольском, а также второй этап благоустройства ул. Проф. Баранова. Наводим порядок и на мосту Юбилейном и в подземном переходе через Ленинский проспект, - добавили в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU