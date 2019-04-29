2019-04-29T18:46:47+03:00
Общество

С начала года в Калининградской области произошел 21 лесной пожар

Виктор Сергеев
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С начала года специалисты пожарно-химических станций выезжали на тушение 21 лесного пожара в Калининградской области. От огня пострадало 36 гектаров леса, сообщили «Комсомолке» в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии.

В прошлом году за аналогичный период в регионе произошло всего 4 лесных пожара на площади в 1,2 га.

В министерстве напоминают, что на территории Калининградской области в период с 22 апреля по 15 мая действует особый противопожарный режим. Во время его действия запрещен вход и въезд на земли лесного фонда для всех категорий граждан, нельзя разводить костры, жечь сухую траву и мусор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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