С начала года в Калининградской области произошел 21 лесной пожар
С начала года специалисты пожарно-химических станций выезжали на тушение 21 лесного пожара в Калининградской области. От огня пострадало 36 гектаров леса, сообщили «Комсомолке» в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии.
В прошлом году за аналогичный период в регионе произошло всего 4 лесных пожара на площади в 1,2 га.
В министерстве напоминают, что на территории Калининградской области в период с 22 апреля по 15 мая действует особый противопожарный режим. Во время его действия запрещен вход и въезд на земли лесного фонда для всех категорий граждан, нельзя разводить костры, жечь сухую траву и мусор.
ИСТОЧНИК KP.RU