В Калининградской области от укусов клещей пострадали уже 227 человек
.Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:
Жители Калининград и области, пострадавшие от укусов клещей, продолжают обращаться к медикам. Только за минувшую неделю с 22 по 28 апреля за медицинской помощью обратились 54 человека, из них 27 детей.
Всего в этом году зарегистрировано уже 227 обратившихся. Цифры приводит региональное управление Роспотребнадзора на своей страничке в Инстаграме.
Санитарные врачи отмечают, что акарицидные обработки в регионе проведены на площади 1184 га.
ИСТОЧНИК KP.RU