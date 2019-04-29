2019-04-29T19:01:20+03:00
Здоровье

В Калининградской области от укусов клещей пострадали уже 227 человек

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Жители Калининград и области, пострадавшие от укусов клещей, продолжают обращаться к медикам. Только за минувшую неделю с 22 по 28 апреля за медицинской помощью обратились 54 человека, из них 27 детей.

Всего в этом году зарегистрировано уже 227 обратившихся. Цифры приводит региональное управление Роспотребнадзора на своей страничке в Инстаграме.

Санитарные врачи отмечают, что акарицидные обработки в регионе проведены на площади 1184 га.

ИСТОЧНИК KP.RU

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